Общество

Четыре пункта пропуска планируют реконструировать на границе в Псковской области

Четыре пункта пропуска на границе РФ в Псковской области планируют реконструировать, также уже ведется реконструкция МАПП «Бурачки». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Реконструкцию пунктов пропуска на границе Псковской области Михаил Ведерников обсудил с замруководителя Росгранстроя Мергеном Пашнановым и начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области Александром Чиликиным.

«На территории области действует семь международных автомобильных пунктов пропуска, четыре из которых приспособлены для грузового транспорта. Так как пункты не оборудованы площадками-накопителями и системой электронной очереди, а грузопоток растёт – это приводит к созданию очередей у пунктов пропуска», - пояснил глава региона.

Губернатор рассказал, что идут и планируются следующие работы:

Сейчас ведётся реконструкция МАПП «Бурачки» – на подъезде к пункту пропуска будут созданы площадки-накопители.

Идёт разработка проектной документации по реконструкции МАПП «Убылинка».

Запланирована реконструкция МАПП «Шумилкино» и МАПП «Куничина Гора». Здесь будут обустроены площадки-накопители и электронные очереди.

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«Александр Чиликин выступил с предложением также провести реконструкцию на пункте пропуска "Лобок" на российско-белорусской границе. Будем прорабатывать этот вопрос на федеральном уровне», - добавил Михаил Ведерников.