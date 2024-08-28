Общество

Кравцов: Учителя положительно оценивают учебник по истории для 10-11-х классов

Педагоги положительно оценили введенные в 2023 году единые учебники по истории для 10-11-х классов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9-х классов и учреждений среднего профессионального образования.

«Вот прошел учебный год, я хочу сказать, что те фейки, та критика, которая была вначале в отношении [учебников по истории для] 10-11-х классов, не подтвердилась. Положительно учителя восприняли учебник, работают по нему», - сказал он.

С 1 сентября 2023 года в образовательном процессе используют новые учебники по истории для 10-11-х классов. Издание состоит из четырех книг: История России (10-й класс), Всеобщая история (10-й класс), История России (11-й класс) и Всеобщая история (11-й класс). Авторами учебников по истории России выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, пишет ТАСС.