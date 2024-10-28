Политика

Порядок публикации правовых актов облизбиркома обсудили псковские депутаты

Порядок публикации правовых актов Избирательной комиссии Псковской области обсудили на комитете по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Доступность законодательства является важнейшей демократической гарантией осуществления прав личности - это означает, что любому гражданину Российской Федерации должна быть предоставлена возможность свободно и бесплатно ознакомиться с текстами принятых правовых актов. В целях совершенствования правового регулирования в Псковской области представленным проектом закона предлагается уточнить порядок опубликования и вступления в силу правовых актов Избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссии Псковской области», – следует из проекта.

Официальным опубликованием правовых актов Избирательной комиссии Псковской области, территориальных избирательных комиссий считается их публикация:

в газете «Псковская правда»,

в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.ru),

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru),

на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области (pskov.izbirkom.ru).

При этом правовые акты Избирательной комиссии Псковской области, территориальных избирательных комиссий вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством о выборах и референдумах.

«Это поможет нам оперативно публиковать наши документы», - прокомментировал законопроект председатель облизбиркома Игорь Сопов. Депутаты также поддержали проект закона.