Почти 30 человек обратились за помощью к сенатору Алексею Наумцу. В общественной приемной «Единой России» он провел очередной прием граждан по личным вопросам. Большинство из них касалось поддержки участников СВО и их родных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
Например, супруги Ильины из Великолукского района попросили помощи в ходатайстве о награждении своего погибшего сына, кавалера ордена Мужества, звездой Героя России. Елена Пчелина из Пскова обратилась с просьбой помочь найти брата, без вести пропавшего на СВО, а также решить вопрос с социальными выплатами. Участнику спецоперации Никите Буравцову необходима помощь в прохождении реабилитации.
В рамках региональной недели Алексей Наумец проведет прием не только в Пскове, но и в муниципалитетах региона.
Напомним, в региональной общественной приемной «Единой России» в рамках реализации народной программы партии проводятся личные приемы граждан по различным вопросам, а также тематические недели, круглые столы, приёмы по видеосвязи. Региональная общественная приёмная работает в тесном контакте с органами исполнительной и законодательной власти, федеральными структурами и общественными организациями. Предварительная запись на прием по телефону в Пскове: 66-25-12.