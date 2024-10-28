Общество

Почти 30 человек обратились за помощью к сенатору Алексею Наумцу

Почти 30 человек обратились за помощью к сенатору Алексею Наумцу. В общественной приемной «Единой России» он провел очередной прием граждан по личным вопросам. Большинство из них касалось поддержки участников СВО и их родных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Например, супруги Ильины из Великолукского района попросили помощи в ходатайстве о награждении своего погибшего сына, кавалера ордена Мужества, звездой Героя России. Елена Пчелина из Пскова обратилась с просьбой помочь найти брата, без вести пропавшего на СВО, а также решить вопрос с социальными выплатами. Участнику спецоперации Никите Буравцову необходима помощь в прохождении реабилитации.

В рамках региональной недели Алексей Наумец проведет прием не только в Пскове, но и в муниципалитетах региона.

«В соответствии с планом работы, с графиком работы в Совете Федерации, один раз в месяц – это минимум региональная неделя, в ходе которой обязательно осуществляется примем граждан по вопросам, причем связанным не только с СВО, а со всеми беспокоящими их вопросами. Все в одной команде работают, то есть все, что зависит от Министерства обороны РФ, мы работаем через Министерство обороны РФ. То, что связано с местным самоуправлением, с губернатором, это решается на месте, причем в очень короткий срок», - сказал Алексей Наумец.

Напомним, в региональной общественной приемной «Единой России» в рамках реализации народной программы партии проводятся личные приемы граждан по различным вопросам, а также тематические недели, круглые столы, приёмы по видеосвязи. Региональная общественная приёмная работает в тесном контакте с органами исполнительной и законодательной власти, федеральными структурами и общественными организациями. Предварительная запись на прием по телефону в Пскове: 66-25-12.