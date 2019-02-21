Спорт

Псковичка выполнила норматив мастера спорта на чемпионате в Сыктывкаре

С 26 февраля по 1 марта в Сыктывкаре проводится чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию, в котором принимает участие сборная команда Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации плавания.

В первый день соревнований наиболее успешно выступила учащаяся школы «Барс» и центра спортивной подготовки Псковской области Лина Салихова. Она впервые на официальных соревнованиях выполнила норматив мастера спорта России, выиграв дистанцию 50 метров брасс как в абсолютном чемпионате среди взрослых, так и в юниорском первенстве.