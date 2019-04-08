Спорт

Псковская область примет активное участие во всероссийском фестивале дворового футбола

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Детский спорт» проведет летом всероссийский фестиваль дворового футбола. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, об этом сообщила координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Торжественная церемония открытия турнира и официальный старт отборочных соревнований на муниципальном и региональном уровнях состоится 18 мая – во Всероссийский день футбола.

«В прошлом году Россия принимала Чемпионат мира по футболу, и после него осталось богатое наследие в виде спортивной инфраструктуры, возросшего интереса к футболу и активной базы болельщиков. Поэтому мы решили запустить новое направление партийного проекта «Детский спорт» - «Дворовый футбол». В его рамках 18 мая будет дан официальный старт отборочных соревнований всероссийского фестиваля дворового футбола на муниципальном и региональном уровнях», – заявила Роднина.

Направление «Дворовый футбол» будет реализовываться в три этапа: с конца мая по конец августа будут проводиться регулярные соревнования на муниципальном уровне; в первой половине августа пройдут региональные этапы - турниры с участием победителей муниципальных состязаний; в последние дни августа в Санкт-Петербурге состоится финал всероссийского фестиваля дворового футбола.

По словам Родниной, в некоторых субъектах РФ уже проводятся различные соревнования по дворовому футболу, но они не имеют единых правил проведения. «Поэтому основной целью направления «Дворовый футбол» станет организация досуга детей на каникулах и создание единой системы соревнований среди дворовых команд. Она объединит муниципальные и региональные турниры, которые в большом количестве проходят в регионах, но не включены в календарные планы Министерства спорта России и Российского футбольного союза», – объяснила координатор партпроекта.

«Футбол – очень популярный вид спорта во всем мире, в том числе и в нашей стране. Конечно, Псковская область с большим желанием и удовольствием присоединится к всероссийскому фестивалю дворового футбола. Мы проведем турниры, привлечем максимальное количество участников, определим сильнейших и выявим таланты. Но главная цель спортивного праздника заключается в том, чтобы отвлечь детей от компьютеров, ориентировать их на здоровый и активный образ жизни», - прокомментировал региональный координатор партпроекта «Детский спорт», заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.