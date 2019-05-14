Спорт

Футболисты из Невеля поедут на всероссийский фестиваль дворового футбола

Команда «Юность» из Невеля отправится на всероссийский фестиваль дворового футбола. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Сам фестиваль пройдет с 27 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге, в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». Путевку в финал спортсмены получили, став победителями регионального этапа соревнований в средней возрастной группе (2005 - 2006 год рождения).

Заключительные матчи чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области состоялись на стадионе «747» сегодня, в международный день защиты детей. В итоге лидером среди сборных футболистов 2007 - 2009 года рождения оказалась «Спарта» из Себежа. Среди команд в возрастной группе (2001 - 2004 год рождения) первое место заняли игроки «Орды» из Великих Лук. Им были вручены медали и грамоты.

На региональном уровне соревнования проводились при поддержке координатора партпроекта «Детский спорт», вице-спикера областного Собрания депутатов Юрия Сорокина.

Изначально на кубок претендовали 114 дворовых и школьных любительских команд из разных районов Псковской области. В финале области за звание лучших сразились только 18.

Напомним, проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта, проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.