Спорт

«Псков-747» обыграл столичный «Велес» со счетом 2:0

Футбольный клуб «Псков-747» провел сегодня, 24 июля, очередной матч ОЛИМП-первенства России среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» и обыграл столичный «Велес» со счетом 2:0.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псков-747», оба гола, на 27-й и 86-й минутах, забил Андрей Почипов.

Напомним, в первом туре матчи с участием «Псков-747» и «Велеса» завершились мирным исходом. «Велесом» в гостях сыграл вничью 1:1 с владимирским «Торпедо», а «Олимп» Химки и «Псков-747» в Москве обошлись без забитых мячей.

Добавим, что в предстоящем сезоне соперниками псковской команды по группе «Запад» станут 13 команд: великолукская «Луки-Энергия», команды из Владимирской области «Торпедо» и «Муром», «Ленинградец» представляющий Ленинградскую область, московские клубы «Локомотив-Казанка», «Велес» и «Родина», подмосковные команды «Долгопрудный», «Коломна», «Знамя Труда» Орехово-Зуево и «Олимп» Химки, а также два петербургских клуба «Зенит-2» и «Звезда».

Фото: группа «ФК Псков-747», ВКонтакте