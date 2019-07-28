Спорт

«Псков-747» крупно проиграл «Ленинградцу»

Футбольный клуб «Псков-747» провел матч 3-го тура первенства России среди клубов ПФЛ. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в Петербурге на стадионе «Нова арена» наша команда встретилась с «Ленинградцем». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу футболистов из Ленинградской области.

Первый гол на 9-й минуте забил Николай Шиков, еще недавно выступавший за псковичей. На 49-й минуте отличился экс-игрок «Зенита» Максим Астафьев. На 58-й минуте окончательный счет установил Руслан Баширов.