Спорт

В Великих Луках клуб «Луки-Энергия» обыграл футболистов из Коломны

Великолукские футболисты из клуба «Луки-Энергия» на своем поле переиграли соперников из Коломны со счетом 4:2. Как Псковской Ленте Новостей сообщили представители «Луки-Энергия», в этом матче, состоявшемся 13 сентября, счет открыл великолучанин Сергей Бабакин, на 14-й минуте игры.

Источник: группа «ФК "Луки-Энергия" Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

На 52-й минуте счет сравнял футболист «Коломны» Игорь Турсунов. Однако на 54-й минуте «Луки-Энергию» вывел вперед Артем Егоров. Но счет вновь сравнялся, когда на 69-й минуте гол великолучанам забил Семен Замышляев. После чего в ворота «Коломны» залетело 2 мяча: на 73-й минуте - от Артема Егорова, а в добавленное ко второму тайму время - Александр Круподер.

Матч состоялся в рамках 9-го тура первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в группе «Запад». Главный судья встречи - Алексей Лапатухин (Москва).