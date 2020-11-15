Спорт

В Пскове состоялось открытие воркаут-площадки на территории «Зубра»

На территории псковского отряда специального назначения «Зубр» 20 ноября состоялось торжественное открытие современной воркаут-площадки для воспитанников военно-патриотического клуба «Зубренок» и подшефных учеников средней школы №12 им. героя России Алексея Ширяева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Бойцы отряда на протяжении многих лет работают со школьниками - регулярно проводят для них мастер-классы и тренировки. Однако, до настоящего времени здесь не было инфраструктуры, которая бы позволяла заниматься с детьми силовой уличной гимнастикой. Теперь к услугам ребят шведская стенка, рукоходы, брусья и наборы различных турников. Их установка была проведена в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». С просьбой о создании площадки к нам обратились представители региональной федерации воркаута. Я поддержал этот проект, обеспечив необходимое финансирование, - отметил заместитель секретаря регионального отделения партии, региональный координатор проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин.

Он отметил, что рассчитывает, что эта воркаут-площадка поможет ребятам в силовой подготовке и станет полезным дополнением к основной тренировочной программе.