Спорт

Великолукская студентка завоевала золото на чемпионате Европы по скелетону

Российская скелетонистка, студентка первого курса Великолукской государственной академии физкультуры и спорта Елена Никитина завоевала золото на чемпионате Европы. Соревнования проходили 8 января в Винтерберге (Германия), сообщается в группе академии в соцсети «ВКонтакте».

По сумме двух попыток Елена Никитина на 0,06 секунды опередила немку Тину Херманн. В борьбе за титул соперницы выиграли по одной попытке. Замкнула тройку лидеров австрийка Жанин Флок, показавшая третье время в обоих спусках.

Для Елены Никитиной это четвертое золото на чемпионатах Европы.