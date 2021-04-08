Спорт

Идет регистрация на чемпионат Псковской области по компьютерному спорту

Идет регистрация на чемпионат Псковской области по компьютерному спорту, который пройдет с 14 по 17 апреля. Об этом сообщается в группе «‎Федерация компьютерного спорта Псковской области» в социальной сети «‎ВКонтакте».

Отборочный этап соревнований пройдет в онлайн-режиме с 14 по 16 апреля. Финал мероприятия состоится 17 апреля в Пскове по адресу: Иркутский переулок 2, СРП «‎Простория», ЦНС «‎Без Предела».

Чемпионат проводят по следующим дисциплинам:

Dota 2 5x5 - 17 апреля. Регистрация до 14 апреля включительно. Регистрация по ссылке.

Clash Royale - 16 апреля. Регистрация заканчивается 16 апреля в 16:00. Регистрация по ссылке.

StarCraft 2 - 16 апреля. Регистрация заканчивается 16 апреля в 16:00. Регистрация по ссылке.

NHL 21 - 16 апреля. Регистрация заканчивается 15 апреля в 16:00. Регистрация по ссылке.

Tekken 7 - 17 апреля. Регистрация заканчивается 15 апреля в 16:00. Регистрация по ссылке.

Организаторами чемпионата выступают комитет по спорту Псковской области, Псковская региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта», технический организатор ЦНС «‎Без Предела».

Участие во всех дисциплинах бесплатное. Победители получат возможность представлять Псковскую область на чемпионате России по компьютерному спорту.