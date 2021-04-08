Идет регистрация на чемпионат Псковской области по компьютерному спорту, который пройдет с 14 по 17 апреля. Об этом сообщается в группе «Федерация компьютерного спорта Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Отборочный этап соревнований пройдет в онлайн-режиме с 14 по 16 апреля. Финал мероприятия состоится 17 апреля в Пскове по адресу: Иркутский переулок 2, СРП «Простория», ЦНС «Без Предела».
Чемпионат проводят по следующим дисциплинам:
Организаторами чемпионата выступают комитет по спорту Псковской области, Псковская региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта», технический организатор ЦНС «Без Предела».
Участие во всех дисциплинах бесплатное. Победители получат возможность представлять Псковскую область на чемпионате России по компьютерному спорту.