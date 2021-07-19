Спорт

Кикбоксинг стал олимпийским видом спорта

Международный олимпийский комитет признал шесть видов спорта на сессии организации в Токио, среди них – кикбоксинг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы, президент федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов.

«На следующих Олимпийских играх в Париже будет представлен кикбоксинг, будут проводиться соревнования», - рассказал Сергей Колосов.

По его мнению, у псковских спортсменов есть шансы выступить на Олимпиаде. «У нас есть семикратный чемпион России по кикбоксингу Данила Герасимов. С этого года будет выступать за Москву. У нас есть чемпион России среди молодежи — надеюсь, он к Парижу вырастет и, может, даже выступит», - отметил он.

Сергей Колосов подчеркнул, что заслуженный тренер России Александр Лоско со вчерашнего дня стал тренером сборной России по кикбоксингу.

МОК признал следующие организации: Международную федерацию самбо, Международный союз чирлидинга, Международную федерацию ассоциаций муай-тай, Международную федерацию айсштокспорта, Всемирную федерацию лакросса и Всемирную ассоциацию организаций кикбоксинга.