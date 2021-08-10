Спорт

Псковские осужденные установили спортивные рекорды

Спортивные мероприятия прошли в учреждениях УФСИН Псковской области в преддверии Дня физкультурника. В ходе проведения соревнований осужденные достигли новых рекордов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В мероприятиях приняли участие более 900 осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях и следственных изоляторах региона.

Перед проведением цикла мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и занятий спортом, в исправительных учреждениях оформили стенды наглядной агитации, содержащие информацию о расписании соревнований, условиях участия в них и основных требованиях к спортсменам. Также все участники прослушали лекцию о пользе физической зарядки и ежедневных занятий физкультурой.

В этот день осужденные соревновались в подтягивании на перекладине, жиме штанги лежа, участвовали в турнирах по гиревому спорту, армре стлингу и настольны м играм: шашкам и шахматам.

После спортивных состязаний в помещениях воспитательной работы были организованы просмотры документальных и художественных фильмов об известных спортсменах России и мира.