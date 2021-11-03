Спорт

На базе псковского УМВД прошли соревнования по стрельбе из табельного оружия

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации на базе УМВД России по Псковской области прошли соревнования по стрельбе из табельного оружия среди сотрудников аппарата управления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие было посвящено памяти начальника Псковского городского отдела НКВД лейтенанта милиции Вениамина Шубникова, погибшего в октябре 1941 года в бою с немецко-фашистскими захватчиками.

На учебном стрельбище вблизи деревни Ваулино 70 участникам из 22 команд предстояло показать свое мастерство владения пистолетом Макарова. Им необходимо было выполнить скоростную стрельбу после перемещения и поразить мишень десятью выстрелами на дистанции 20 метров.

В результате борьбы в командном зачете победу одержала сборная управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Второе место – у представителей Центра профессиональной подготовки УМВД. Третье место получили стрелки из управления по работе с личным составом УМВД.

В личном первенстве среди мужчин первое место занял старший лейтенант полиции старший оперуполномоченный отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД А. В. Абрамов. «Серебро» завоевал майор полиции старший оперуполномоченный отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВДИ А. Дуцев. На третьем месте - полковник полиции заместитель начальника Центра профессиональной подготовки УМВД А. В. Хвоинский.

В личном зачете среди женщин «золото» досталось лейтенанту полиции оперуполномоченному отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД Я. А. Михайловой. Второе место заняла лейтенант внутренней службы старший специалист УРЛС УМВД А. В. Прокопченко. Третье место присуждили капитану полиции психологу Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД А. С. Колесниковой.