За путевку на чемпионат мира по рукопашному бою поборются псковские полицейские

Псковские полицейские заняли первое и второе места на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою в городе Выборге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области
В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов из семи регионов России. Всего сборная Псковской области завоевала там девять медалей.
Сотрудник регионального УМВД Владислав Писцов получил золотую медаль и приз «За лучшую технику» в весе 75 килограммов, а его коллега Александр Абрамов в финале сразился с чемпионом мира и стал вторым в весе 80 килограммов.
Теперь спортсменам предстоит отправиться на чемпионат России и побороться за выход на чемпионат мира.