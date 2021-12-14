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Спорт

Школа карате для всей семьи. Первые итоги

17.12.2021 14:38|ПсковКомментариев: 0

Проект «Сильный от 3-х до бесконечности. Школа карате для всей семьи» Псковской областной общественной организации «Школа боевых искусств "Будокан "АТЭМИ"» стартовал в начале учебного года при поддержке Фонда президентских грантов. Сейчас, по прошествии трех месяцев занятий, педагоги и спортсмены готовы подвести первые итоги работы. Руководитель проекта Антон Потебня рассказал Псковской Ленте Новостей о том, с какими проблемами пришлось столкнуться коллективу за это время и каких результатов удалось достичь.

 

«Проект стартовал в начале учебного года. Наш коллектив проделал большую подготовительную работу. Мы закупили оборудование, инвентарь и покрытие для спортивного зала, отремонтировали помещения и провели рекламную кампанию. И вот, наконец, двери спортивного зала открылись для спортсменов. Главной задачей, которую мы ставили перед собой, было обеспечить возможность заниматься спортом в шаговой доступности в спальном районе нашего города», - пояснил Антон Потебня.

Поэтому тренеры приняли решение открыть спортивный зал в самом центре нового строящегося района Запсковье, в торговом центре «Звездный» на улице Труда.

«С точки зрения расположения и досуговой направленности место идеально подошло для школы карате. Помимо нашей секции, в этом здании много других кружков для детей и взрослых, и мы очень органично вписались туда с нашим проектом», - оценил руководитель проекта «Сильный от 3-х до бесконечности. Школа карате для всей семьи».

Антон Потебня подчеркнул, что основные задачи, которые предполагалось выполнить в ходе реализации проекта, его организаторы уже закрыли и теперь работают над качественным улучшением показателей.

За прошедшее время удалось сформировать и предоставить возможность работать на постоянной основе группам начального спортивного развития детей 3-4 лет. Кроме того, получилось сформировать и обеспечить работу групп карате для спортсменов 6-17 лет.

В еще одну группу вошли взрослые 18+, те, кто не имеет специальной физической подготовки, но хотел бы вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься физической культурой и спортом.

«Мы очень рады, что наш проект нашел отклик у жителей города Пскова и наш зал функционирует в полном объеме. Самая главная для нас награда - это видеть, что проект мы создали не для себя и не просто для "галочки", а именно для жителей нашего города. Помимо регулярных тренировок в группах по возрастам наш новый спортивный зал стал местом для подготовки сборных команд города Пскова по карате. Регулярно в стенах нового зала проходят тренировки и сборы команд при подготовке к важным соревнованиям», - добавил Антон Потебня.

Тренеры рассказали и о возникших в самом начале учебного процесса трудностях. Они были связаны с распространением коронавирусной инфекции. Сначала учебные заведения региона были закрыты на карантин, затем в России наступили нерабочие дни. Тем не менее, спортсмены смогли организовать тренировочный процесс через платформу Zoom и продолжили тренироваться даже в сложных условиях.

«Совсем недавно в нашем новом спортивном зале мы провели мини игровые соревнования для спортсменов из групп начальной физической подготовки. У нас было все по-взрослому: и медали, и пьедестал, и самые настоящие эмоции. Это были первые шаги наших маленьких спортсменов на пути в спорте», - рассказал о первых достижениях руководитель проекта.

Несмотря на то, что сроки реализации проекта ограничены маем 2022 года, уже сейчас очевидно, что проект будет жить и дальше. Антон Потебня называет главной движущей силой проекта профессиональных тренеров, преданных своему делу.

«Этот год стал для проекта хорошим стартом, что было бы очень непросто реализовать без поддержки как финансовой, так и информационно-консультационной Фонда президентских грантов. В дальнейшем наша задача - развивать и приумножать то, что мы получили на старте. И мы обязательно сделаем это!» - заключил Антон Потебня.

Школа боевых искусств «Будокан "АТЭМИ"» приглашает на занятия детей 3-5 лет в группу начальной физической подготовки, спортсменов 6-17 лет в группы карате и взрослых (18+) без подготовки. Подробности - в группе «ВКонтакте» или по телефону 89113602325.

Теги: #грант #спорт #карате
Источник: Псковская Лента Новостей
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