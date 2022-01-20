Спорт

Андрей Турчак станет участником марафона в Пскове

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подал заявку на участие в VII Псковском марафоне Псковжилстроя-2022. Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «VII Псковском марафоне Псковжилстроя-2022» / «ВКонтакте»

Андрей Турчак заявился на участие на дистанции 10 километров 550 метров.

В соревнованиях примут участие спортсмены и любители из Псковской, Ленинградской, Новгородской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга - всего заявки оставили 154 человека. 89 из них уже подтвердили участие в забеге:

на дистанции марафон (42,2 км) - 12 человек;

на дистанции полумарафон (21,1 км) - 25 человек;

10,550 километров - 23 человека;

5 километров - 3 человека;

1 километр - 2 человека.

Напомним, соревнования пройдут в Пскове 24 апреля.