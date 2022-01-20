Андрей Турчак станет участником марафона в Пскове

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подал заявку на участие в VII Псковском марафоне Псковжилстроя-2022. Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: группа «VII Псковском марафоне Псковжилстроя-2022» / «ВКонтакте»
Андрей Турчак заявился на участие на дистанции 10 километров 550 метров.
В соревнованиях примут участие спортсмены и любители из Псковской, Ленинградской, Новгородской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга - всего заявки оставили 154 человека. 89 из них уже подтвердили участие в забеге:
Напомним, соревнования пройдут в Пскове 24 апреля.