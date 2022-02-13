Спорт

О появлении смертельно опасного тренда из-за Олимпиады сообщил врач

Во время Олимпиады некоторые россияне начинают заниматься спортом в усиленном режиме. Но попытка повторить достижения профессиональных атлетов — это смертельно опасная затея, предупредил кардиолог Константин Иванов.

За Олимпийскими играми следит множество зрителей, некоторые из них увлекаются настолько, что и сами усиливают нагрузки во время тренировок. Появляется модный тренд на интенсивные занятия спортом, который может приводить к трагедиям, отметил врач-кардиолог, заведующий центром кардиологии и терапии Больницы Российской академии наук Константин Иванов в интервью радио Sputnik.

«Люди стали не только активно смотреть Олимпиаду, но и повторять за спортсменами, которые стремятся занять пьедестал. К сожалению, достаточно часто это заканчивается трагедиями», — заметил он.

Сердце у профессиональных спортсменов способно выдерживать «сумасшедшие» нагрузки, которые могут навредить неподготовленному человеку, продолжил кардиолог.

«При выраженных спортивных нагрузках у нас сердце может сокращаться более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови. Это сумасшедшая нагрузка даже для профессиональных спортсменов, у которых так называемое правильное сердце, которое адаптировано к таким нагрузкам», — цитирует Иванова РИА Новости.

Человек, который не занимается спортом профессионально, должен следить за частотой пульса во время тренировок и не пытаться повторить достижения участников Олимпиады, продолжил он.

«Повторять упражнения за спортсменами — это модный тренд. Но проблема в том, что это может потом очень серьезно сказаться на здоровье неподготовленного человека. Лучше заниматься физкультурой и следить, чтобы частота пульса не превышала 120-140 ударов в минуту», — посоветовал Иванов.