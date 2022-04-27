Спорт

Псковские дзюдоисты привезли восемь медалей с турнира в Белоруссии

Псковичи привезли восемь медалей с открытого турнира по дзюдо, который прошел в городе Полоцке, в Белоруссии, 30 апреля. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств "Спортивное единство" / дзюдо /» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Клуб единоборств "Спортивное единство" / дзюдо /» в социальной сети «ВКонтакте»

Спортивное мероприятие было посвящено памяти тренера Дмитрия Мишуто.

Псковские спортсмены получили следующие медали: