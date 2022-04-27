Псковские дзюдоисты привезли восемь медалей с турнира в Белоруссии

Псковичи привезли восемь медалей с открытого турнира по дзюдо, который прошел в городе Полоцке, в Белоруссии, 30 апреля. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств "Спортивное единство" / дзюдо /» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Клуб единоборств "Спортивное единство" / дзюдо /» в социальной сети «ВКонтакте»
Спортивное мероприятие было посвящено памяти тренера Дмитрия Мишуто.
Псковские спортсмены получили следующие медали:
- Дмитрий Кудренко (38 кг) - 1 место (тренер Елькин В. Н., Тимофеев А. Г., Фалилеев П. Н.)
- Платон Захаров (50 кг) - 1 место (тренер Елькин В. Н., Тимофеев А. Г., Фалилеев П. Н.)
- Егор Сафронов - 2 место ( тренер Абдурахманов)
- Платон Захаров (55 кг) - 3 место (тренер Елькин В. Н., Тимофеев А. Г., Фалилеев П. Н.)
- Василиса Андреева (35 кг) - 3 место (тренер Савеленко М. Н.)
- Анна Бакчеева (40 кг) - 3 место (тренер Савеленко М. Н.)
- Елизавета Семакина (св 45) - 3 место (тренер Савеленко М. Н.)
- Павел Сергеев (св 55) - 3 место (тренер Абдурахманов)