Спорт

Умер первый олимпийский чемпион по биатлону

Первый олимпийский чемпион по биатлону швед Клас Лестандер умер в возрасте 91 года. Об этом шведской газете Aftonbladet сообщил сын спортсмена Дэн.

«У него были проблемы со здоровьем из-за возраста. Он мирно уснул. Это ощущается как достойное и красивое окончание жизни», - сказал сын биатлониста.

Лестандер завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли (штат Калифорния, США), пишет ТАСС. До 2010 года он был единственным шведским биатлонистом, которому удалось занять первое место на Играх в мужских соревнованиях. На Олимпиаде в Ванкувере швед Бьёрн Ферри победил в гонке преследования.

Биатлон был включен в программу Олимпийских игр в 1960 году. На первой зимней Олимпиаде во французском Шамони в 1924 году проходили соревнования военных патрулей, которые считаются предшественниками биатлона. Тогда победу одержала команда Швейцарии. На Олимпийских играх 1928, 1936, 1948 годов данные соревнования носили показательный характер.