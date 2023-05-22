Спорт

Открытый чемпионат и первенство по тактической стрельбе пройдут в Псковской области

V открытый чемпионат и первенство по тактической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области пройдёт уже в эти выходные 27-28 мая. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

На полигоне встретятся команды юнармейцов и сотрудников спецподразделений, которые будут соревноваться в тактической и практической стрельбе, а также демонстрировать спортивную подготовку. Лучшие команды определят по нескольким номинациям.

«Это соревнование для настоящих профессионалов и тех, кто стремится стать лучшим, кто с оружием в руках защищает нашу страну и тех, кто увлекается стрельбой. Но главное – оно объединяет сильных духом людей, чья воля к победе сильнее любых обстоятельств. До встречи на чемпионате!» – отметил губернатор.