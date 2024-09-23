Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Объекты агротуризма
Господин Рейтингомер
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Фермерство по любви
Торжественный бранч
Готовим сами как в ресторане
карта отдыха и туризма
Кружки и секции для детей
Первый урожай черной смородины
Баня Помощница от простуд
Великолепное Трио
Лонгрид мифы о молоке
нейросетевой Пушкин
 
 
 
ещё Спорт 23.09.2024 13:200 Уличная культура захватила Псков 25.09.2024 17:470 Тренер и 14 игроков «Балтики» не приехали на кубковый матч в Великие Луки 25.09.2024 12:370 Как движение «5 верст» появилось в Пскове, рассказали организаторы 25.09.2024 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Спортивный человек – экологичный человек 24.09.2024 19:300 Чемпионы мирового уровня поделятся опытом с юными псковскими спортсменами 24.09.2024 19:000 Спартакиаду для молодежи провел в Пскове кавалер ордена Мужества
 
 
 
Самое популярное 23.09.2024 12:274 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината» 23.09.2024 16:512 Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста 19.09.2024 09:308 Эстония открыла военную базу в 80 километрах от Пскова 20.09.2024 12:184 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 18.09.2024 16:576 Суд арестовал имущество Александра Грацкого
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Тренер и 14 игроков «Балтики» не приехали на кубковый матч в Великие Луки

25.09.2024 17:47|ПсковКомментариев: 0

Руководство калининградской «Балтики» приняло решение отправить на матч Кубка России по футболу против клуба «Луки-Энергия» «смешанный состав». Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Талалаев в интервью пресс-службе калининградского клуба. По его словам, четырнадцать игроков основного состава остались в Калининграде и готовятся к матчам чемпионата страны в первой лиге. Также воздержались от «логистически тяжелого выезда» сам главный тренер и двое его помощников.

Скриншот: ФК «Балтика» Калининградская область

В составе «Балтики» на кубковый матч выйдут игроки, которые ранее имели мало игровой практики, а также молодые футболисты, привлекаемые к тренировкам команды. 

«Мы знаем их возможности и дадим возможность по ходу матча, если счет будет позволять, получить им тоже игровую практику, потому что мы рассчитываем на молодых балтийцев», – сказал тренер. 

Андрей Талалаев заявил, что хотя главная задача «Балтики» - выступление в чемпионате, клуб ставит перед собой серьезные цели во всех турниках, в которых участвует, и «никто сливать или отдавать матчи Кубка не собирается». 

Говоря о сопернике, наставник калининградских спортсменов, напомнил, что в Великих Луках начинал заниматься самый титулованный российский футболист Дмитрий Аленичев. 

«Поэтому плохо они в футбол играть не могут, это абсолютно точно», - сказал Талалаев и выразил надежду, что отправившиеся в Великие Луки игроки вернутся «с хорошим настроением и хорошим результатом» 

Напомним, сегодня, 25 сентября, футбольная команда «Луки-Энергия» на стадионе «Экспресс» в Великих Луках проведёт домашний матч четвертого раунда «Пути регионов» Кубка России сезона 2024-2025 годов. Соперником станет «Балтика», выступающая в первой лиге. Поединок начнется в 18.30.

Для великолучан этот матч станет первой в истории встречей с «Балтикой». На пути к четвертому раунду подопечные главного тренера ФК «Луки-Энергия» Сергея Осадчука обыграли в гостях в серии пенальти «Псков» (4:3), затем дома одержали волевую победу над «Калугой» (2:1), а в третьем раунде на стадионе «Экспресс» с крупным счетом победили «Рязань» (3:0).

Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?
В опросе приняло участие 128 человек
25.09.2024, 17:560 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 сентября 25.09.2024, 17:470 Тренер и 14 игроков «Балтики» не приехали на кубковый матч в Великие Луки 25.09.2024, 17:470 До +23 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 26 сентября 25.09.2024, 17:380 Вовлечь и увлечь: псковский маршрут по объектам агротурима признан лучшим в России
25.09.2024, 17:370 Игорь Дитрих о начале парламентского года, бюджете и доплатах учителям 25.09.2024, 17:360 Отопительный сезон в Великих Луках начнут поэтапно 25.09.2024, 17:300 Умер бывший начальник налоговой полиции в Псковской области 25.09.2024, 17:170 17 классов в десяти школах Псковской области закрыты на карантин
25.09.2024, 17:140 За год население Псковской области сократилось более чем на 6 600 человек 25.09.2024, 17:110 В Псковской области собирают материалы для книги о воевавших в Афганистане 25.09.2024, 16:591 ЛДПР и КПРФ высоко оценили работу Избирательной комиссии Псковской области  25.09.2024, 16:520 Великолучанка стала героиней телепрограммы «Мужское и женское»
25.09.2024, 16:450 Часть наблюдателей от «Яблока» не допустили до выборов в Псковской области 25.09.2024, 16:330 С 26 сентября в Пскове временно отменят маршрутки №№52, 54 и 360 25.09.2024, 16:300 Отопление в Пскове планируют включить 1 октября 25.09.2024, 16:170 Арт-флешмоб «Звучание ветра» организуют на набережной в Пскове 1 октября
25.09.2024, 16:090 Игорь Дитрих: Чернушки – это знаковое место для всей России 25.09.2024, 15:570 Александр Хлопков: Высокий уровень организации выборов – один из краеугольных камней легитимности 25.09.2024, 15:540 Ушедшего из школы 11-летнего ребенка разыскивают в Великих Луках 25.09.2024, 15:510 Детей эвакуировали из псковской школы в рамках учений
25.09.2024, 15:480 Антон Минаков предложил публиковать итоги ДЭГ раньше общих 25.09.2024, 15:411 Облизбирком и псковские политики обсуждают итоги Единого дня голосования 25.09.2024, 15:340 Представители Псковской области борются за звания лучших в стране учителей и воспитателей 25.09.2024, 15:302 Медаль «За верность идеалам профсоюзов» учредили в России
25.09.2024, 15:250 По газификации Локнянского округа проведена огромная работа – Игорь Дитрих 25.09.2024, 15:200 Скончался актер Роман Мадянов, снявшийся в «Легенде №17» и «Солдатах» 25.09.2024, 15:160 Треть сотрудников российских компаний доверяет фишинговым письмам — аналитики 25.09.2024, 15:090 Прапраправнучка Римского-Корсакова побывала в усадьбе композитора
25.09.2024, 14:570 Игорь Дитрих: Городки и села Псковской области стали чище и уютнее 25.09.2024, 14:500 Мосты через два ручья расширили на трассе Петербург — Псков 25.09.2024, 14:350 Фонари восстанавливают на улице Ленина в Пскове 25.09.2024, 14:270 Районный рынок приватизируют в Дно
25.09.2024, 14:241 Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совфеда 25.09.2024, 14:200 Подписчики СберПрайм сэкономили более 130 млрд рублей 25.09.2024, 14:130 Более 500 вакансий представят на осенней ярмарке трудоустройства в Пскове 25.09.2024, 14:050 Ветеран Великой Отечественной войны в Новоржевском округе отметил 100-летний юбилей
25.09.2024, 14:040 Работу Вечного огня возобновили в Великих Луках 25.09.2024, 13:590 Игорь Дитрих: Дороги у нас улучшаются из года в год 25.09.2024, 13:530 Полицейская «Газель» опрокинулась в результате столкновения с Lada в Опочке  25.09.2024, 13:420 Фотофакт: Вечный огонь погас в Великих Луках
25.09.2024, 13:400 Спортсмены из «5 верст» в Пскове организовывают субботники 25.09.2024, 13:220 Стоянку автомобилей запретят в центре Пскова 28 сентября из-за ярмарки 25.09.2024, 13:180 С начала года в Псковской области зафиксировали 37 нарушений на узлах учета газа 25.09.2024, 13:091 «АвтоВАЗ» запустил производство электромобилей e-Largus
25.09.2024, 13:010 Новым природоохранным прокурором Псковской области назначен Юрий Кравченко 25.09.2024, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом 25.09.2024, 12:550 Выставка-ярмарка открылась в Пскове в рамках фестиваля «Книжная яблоня» 25.09.2024, 12:500 Партия «Новые люди» предложила отменить «уголовку» за оскорбление депутатов
25.09.2024, 12:470 Легкий пар: баня — помощница в сезон в простуд 25.09.2024, 12:410 У коров и лошадей в Псковской области за месяц выявили 14 случаев гельминтоза 25.09.2024, 12:370 Как движение «5 верст» появилось в Пскове, рассказали организаторы 25.09.2024, 12:220 В День туризма в «Михайловском» можно будет увидеть подорожную двухвековой давности
25.09.2024, 12:180 Россиян предлагают штрафовать за выгул собак без намордника и поводка 25.09.2024, 12:130 Псковича задержали за кражу одежды и водки 25.09.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Спортивный человек – экологичный человек 25.09.2024, 11:510 Коммерческое здание на улице Конной в Пскове продают за 47 млн рублей
25.09.2024, 11:470 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о социальной политике и старте нового парламентского года 25.09.2024, 11:430 Великолукские поисковики помогают жителям Торопца с установкой окон после атаки БПЛА 25.09.2024, 11:280 Лауреат престижных музыкальных премий даст концерт органной музыки в Пскове 25.09.2024, 11:250 Артиллерийский снаряд времен войны идентифицировали в Псковском районе
25.09.2024, 11:093 В России предложили ввести новые штрафы для водителей 25.09.2024, 11:070 Более 50 граффити с рекламой наркотиков закрасили в Пскове 25.09.2024, 10:580 Пропавшего в Великих Луках подростка нашли живым 25.09.2024, 10:560 «Экосреда»: Спортивный человек – экологичный человек
25.09.2024, 10:550 Псковские таможенники пресекли вывоз из страны монет Российской Империи 25.09.2024, 10:440 Фотофакт: Площадку для ярмарки «Осень» готовят в Пскове 25.09.2024, 10:330 Совет Федерации вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента 25.09.2024, 10:220 Пищевые угрозы и русский «авось»
25.09.2024, 10:190 Продавец sim-карт в Печорском округе пошла на преступление ради выполнения норматива 25.09.2024, 10:060 Короткое замыкание стало причиной пожара в опочецкой деревне Кадниково  25.09.2024, 09:540 Учения по боевой подготовке проходят на полигоне «Завеличье» 25.09.2024, 09:540 Железнодорожный переезд в Великих Луках перекроют из-за капремонта
25.09.2024, 09:400 Россияне назвали размер желаемого базового дохода 25.09.2024, 09:300 «Управляйка» в Пскове выплатит почти 700 тысяч рублей за упавшую на Mitsubisi глыбу снега 25.09.2024, 09:160 Иностранцы уже подают заявки на второй этап обмена замороженными активами 25.09.2024, 09:000 К ремонту Добычинской школы приступили в Палкинском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru