Спорт

Тренер и 14 игроков «Балтики» не приехали на кубковый матч в Великие Луки

Руководство калининградской «Балтики» приняло решение отправить на матч Кубка России по футболу против клуба «Луки-Энергия» «смешанный состав». Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Талалаев в интервью пресс-службе калининградского клуба. По его словам, четырнадцать игроков основного состава остались в Калининграде и готовятся к матчам чемпионата страны в первой лиге. Также воздержались от «логистически тяжелого выезда» сам главный тренер и двое его помощников.

Скриншот: ФК «Балтика» Калининградская область

В составе «Балтики» на кубковый матч выйдут игроки, которые ранее имели мало игровой практики, а также молодые футболисты, привлекаемые к тренировкам команды.

«Мы знаем их возможности и дадим возможность по ходу матча, если счет будет позволять, получить им тоже игровую практику, потому что мы рассчитываем на молодых балтийцев», – сказал тренер.

Андрей Талалаев заявил, что хотя главная задача «Балтики» - выступление в чемпионате, клуб ставит перед собой серьезные цели во всех турниках, в которых участвует, и «никто сливать или отдавать матчи Кубка не собирается».

Говоря о сопернике, наставник калининградских спортсменов, напомнил, что в Великих Луках начинал заниматься самый титулованный российский футболист Дмитрий Аленичев.

«Поэтому плохо они в футбол играть не могут, это абсолютно точно», - сказал Талалаев и выразил надежду, что отправившиеся в Великие Луки игроки вернутся «с хорошим настроением и хорошим результатом»

Напомним, сегодня, 25 сентября, футбольная команда «Луки-Энергия» на стадионе «Экспресс» в Великих Луках проведёт домашний матч четвертого раунда «Пути регионов» Кубка России сезона 2024-2025 годов. Соперником станет «Балтика», выступающая в первой лиге. Поединок начнется в 18.30.

Для великолучан этот матч станет первой в истории встречей с «Балтикой». На пути к четвертому раунду подопечные главного тренера ФК «Луки-Энергия» Сергея Осадчука обыграли в гостях в серии пенальти «Псков» (4:3), затем дома одержали волевую победу над «Калугой» (2:1), а в третьем раунде на стадионе «Экспресс» с крупным счетом победили «Рязань» (3:0).