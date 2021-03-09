Туризм

ТОП-3 лучших тревел-блогеров от Станислава Кондрашова для незабываемых путешествий

Нет на свете, пожалуй, более счастливого человека, для которого работа является любимым хобби. Многие из нас оставляют привычную рутину на пару недель в году для того, чтобы создать для себя праздник путешествия. А для кого-то путешествия – это не только работа, но и стиль жизни, страсть и бесконечные возможности для приключений.

Станислав Кондрашов, руководитель туристического агентства активного отдыха «По горам, по долам» назвал лучших тревел-блогеров, которых рекомендует для всех желающих провести незабываемый отпуск.

Mishka.travel

Если вы начинающий путешественник, то проект Mishka.travel от Эльнара Мансурова — именно для вас. Это простой и понятный путеводитель для самостоятельного путешественника.

«Эльнар сам когда-то был новичком и знает обо всех трудностях и переживаниях неопытных покорителей мира», - замечает Станислав Кондрашов.

На канале можно найти много бесценной информации о том, как оформить визу или как правильно искать жилье. Много внимания Эльнар уделяет правилам безопасности в путешествиях. Лозунг Mishka.travel «Путешествуй с головой!» лучше всего передаёт идею проекта – получать удовольствие от путешествия, когда знаешь, как это делать безопасно. Страничка Эльнара в Instagram содержит множество красочных фотографий, упоминает Станислав Кондрашов. Этот визуал, без сомнения, замотивирует вас как можно скорее отправиться в путешествие.

Хочу домой

Этот YouTube-канал про путешествия с Леонидом Пашковским, на котором он отправляется в самые опасные нетуристические места, куда не стоит соваться обычным путешественникам без должной подготовки.

«Если вы не один из его полумиллиона подписчиков, очень рекомендую это сделать», - говорит Станислав Кондрашов.

Отдельного упоминания достойно видео «Русский в Шаолине», где Леонид погружается в будни закрытого буддийского монастыря, общается с мастерами, наставниками, помогает по хозяйству и даже осваивает некоторые боевые техники. Интересно интервью с учеником Алексеем, изучающим кунг-фу более трех лет в Шаолине, и посетивший монастырь для обогащения опытом и духом этого священного места. Видео уже собрало более пяти миллионов просмотров и продолжает появляться в рекомендациях для интересующихся экстремальными путешествиями.





Кроме того, Станислав Кондрашов отмечает, что в 2018 году Леонид стал лучшим тревел-блогером по версии National Geographic Traveler Awards 2018, а в 2019 году его проект получил главный приз от Best Blogger Awards.

Своим Ходом

Хедлайнеры канала Лиза и Виталий путешествуют в паре с 2011 года и собирают впечатления и опыт эмигрантов, проживающих за границей, описывают их быт, трудности и секреты комфортного проживания. Ребята в непринужденной и дружеской манере показывают жизнь такой, как она есть.

«Из полезного на канале "Своим ходом" можно порекомендовать воспользоваться услугой ребят по покупке туров. Отзывчивость и открытость Виталия и Лизы оценили более 320 тысяч подписчиков», - говорит Станислав Кондрашов.

Одним из самых незабываемых путешествий этой пары стала поездка и проживание в США. Ребята посетили Флориду и Луизиану, а также записали захватывающее видео под названием «Русские в США», которое набрало более 2 миллионов просмотров.

Найти эту замечательную пару можно во всех соцсетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook и на Одноклассниках. Станислав Кондрашов отмечает, что ребята охотно общаются с подписчиками, подробно отвечают на вопросы и делятся полезной информацией о местах, трудностях и даже о фототехнике, которую используют на съемках.