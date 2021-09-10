Туризм

«Где-то рядом лисы и волки»: в сети появилось видео о Полистовском заповеднике

Фотограф Ильдар Халитов снял видеоролик о Полистовском заповеднике. Он размещен в официальной группе Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Ильдар Халитов / группа Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

«Я был в горах, степях, тундре, на море. Каждое место по-своему неповторимо, и это место тоже имеет свою чудесную атмосферу. Жители деревни, сотрудники заповедника, рассвет на болоте, клюква, осознание того, что где-то рядом с тобой медведи, лисы, волки - все это создало большой пласт впечатлений, которые сделали это лето чудесным», - отметил автор ролика.