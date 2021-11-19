Туризм

Туристический поезд продолжит ходить через Псков в декабре и январе

Туристический поезд «Серебряный маршрут», который следует через Псков, продолжит ходить в декабре и январе. Об этом сообщает телеграм-канал «1520. Все о ж/д».

В настоящее время в продаже уже есть билеты в плацкартные вагоны на даты 10, 17, 24 декабря, 2 и 6 января. Билеты в плацкарт стоят около 2,5 - 3 тысяч рублей, в купейные вагоны – около 16 тысяч рублей.

Напомним, туристический поезд едет по следующему маршруту: Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва.

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Чтобы купить билеты нужно выбрать станцией отправления Москва (Ленинградский вокзал), станцией прибытия - Москва Яр Тур.