Происшествия

Более 600 псковичей обратились в травмпункт с начала декабря

С начала декабря в травмпункт в составе приемного покоя Псковской областной клинической больницы обратился 671 человек, из них 245 травмы получили на улице. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно в комитете по здравоохранению по Псковской области.

Изображение: Telegram-канал комитета по здравоохранению по Псковской области

«За 17 декабря к нам обратилось 53 человека. По поводу уличных травм было 17 обращений. По поводу перелома обратилось 13 человек, вывихов – 4, ушибов – 11. Если гололед будет продолжаться, число обращений будет расти», – отметил заведующий травмпунктом Вадим Букша.

По данным станции скорой помощи Псковской области, с 15 по 18 декабря (согласно данным на 7:00), кареты скорой на вызовы, связанные с падениями на улице, во всех муниципалитетах региона выезжали 105 раз.