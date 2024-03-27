Происшествия

Попытку сбыта наркотиков в Опочецком районе пресекли сотрудники ФСБ и полиции

Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с региональным управлением МВД Росси в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресекли попытку сбыта наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ.

В январе мужчина, действуя согласно отведённой ему роли в составе преступной группы, прибыл в Опочецкий район, чтобы забрать из тайника наркотические средства, разделить их на более мелкие партии и переместить в другие хранилища для дальнейшего незаконного сбыта. Однако ранее упаковки с мефедроном общей массой около 4 килограммов правоохранители заменили на муляж. Фигурант был задержан после изъятия им поддельных пакетов.

Опочецкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое организованной группой в особо крупном размере).

Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.