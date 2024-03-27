Происшествия

Деятельность подпольных оружейников пресекли в Псковской области

Федеральная служба безопасности РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекла преступную деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Об этом сообщается на сайте ФСБ России.

В январе-феврале 2024 года в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой Народной Республике, республиках Алтай, Дагестан, Коми, Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Кабардино-Балкарской и Удмуртской республиках, Алтайском, Забайкальском, Красноярском и Краснодарском краях, Амурской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калининградском, Калужской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях по адресам проживания нелегальных оружейников провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Из незаконного оборота изъято 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 74 пулемета («ДП», «Максима», «ПК», «РПД», «ДП-27», «КВПТ»), 88 автоматов («АК-103», «АК-12», «АКМ», «АКМС», «АК-74», «АК-47», «АКС-74У»), 156 пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ», «Томпсон», «RAK», «VZ-26», «Scorpion»), 136 винтовок, карабинов и ружей («ВПО», «ВСС», «Вепрь», «ИЖ», «Мосина», «МР», «Сайга», «СВТ», «СКС», «Тигр», «ТОЗ», «АR-15», «CZ», «Mauser», «Hatsan», «Sauer», «Winchester»), 108 пистолетов и револьверов («АПС», «Байкал», «Есаул», «Коровина», «Марголина», «Наган», «ОСП», «ПМ», «ПСМ», «РС», «ТТ», «Walther», «Glock», «Grand Power», «Retay», «Astra-300», «Browning», «CZ», «Luger», «Mauser», «Unigue». «Stalker», «Colt»), а также 11 гранатометов и огнеметов («АГС-17», «ГП-25», «РПГ-18», «РПГ-22». «РПГ-26», «РПГ-29»,

«РПГ-7», РПО-А «Шмель», «РПВ-16», «М136 LAW»), 115 гранат («ВОГ-25», «РГД-33», «РГН», «РГД-5», «РКГ-3», «Ф-1»), 45 противотанковых и противопехотных мин («МОН-90», «ТМ-62», «ОЗМ-72», «ПМН-1», «ПМН-2» «ПТМ-3», «ПФМ-2»), более 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 127 основных частей оружия и свыше 80000 патронов различного калибра. Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, - добавили в ФСБ.