Происшествия

Попытку провезти криптокошельки контрабандой пресекли на псковской границе

Попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации криптокошельков стоимостью 2 миллиона рублей пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка. На въезд в Россию из Латвии прибыл грузовой автомобиль марки MAN под управлением россиянина.

В ходе осмотра транспортного средства пограничники выявили скрытые от пограничного и таможенного контроля криптокошельки в заводской упаковке марок Ledger и Trezor в количестве 150 штук, а также носовой лодочный электромотор Minn Kota Terrova.

Груз был укрыт в кабине автомобиля, в ящиках для хранения над лобовым стеклом, в ящиках для хранения над спальным местом, под пассажирским и водительским сидениями. Предварительная оценочная стоимость выявленных предметов - более двух миллионов рублей.

Выявленный товар передали сотрудникам таможенного поста для проведения экспертизы и дальнейших процессуальных действий.