В России и мире

Масштабные военные учения НАТО начались в 200 километрах от Псковской области

Масштабные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса начались примерно в 200 километрах от Псковской области, на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса, в Пабраде (Литва). Как пишет портал «Известия», об этом сообщается на сайте командования Вооруженных сил Литвы.

Источник: kariuomene.kam.lt

«На учениях будут присутствовать около тысячи военно-технических подразделений», - отмечается в сообщении.

Всего в учениях примут участие около 4 тысяч военнослужащих, в том числе из Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, и США.

Основная фаза тренировки продлится до 18 ноября, а возвращение техники в постоянное развертывание запланировано на 18 - 22 ноября. Согласно сообщению литовского командования, главной целью проводимых учений станет отработка взаимодействия сил НАТО.

Напомним, 28 октября сообщалось, что Минск собирается увеличить численность сухопутных войск на литовском направлении из-за размещения танков США, а также в связи с предстоящими учениями НАТО Defender Europe весной 2020 года.

Ранее в этот же день Александр Лукашенко пригрозил Вашингтону ответом на размещение танков в Литве. При этом он отметил, что США перебросили лишь около 30 танков, что «просто смешно против белорусской армии». Кроме того, 22 октября Лукашенко поручил разработать план по реагированию на действия Вашингтона. Белорусский лидер отметил, что вместо «пояса добрососедства» на границах Белоруссии «вырисовывается дуга нестабильности». Ранее - 6 сентября - Вильнюс просил НАТО увеличить свое присутствие для «сдерживания» Москвы, а Гитанас Науседа оценил сроки, за которые Россия может захватить его страну.