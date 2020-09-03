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Тысячи людей в Германии протестуют против ограничений из-за коронавируса

Тысячи людей собрались на площади Аугустусплац в Лейпциге (Германия) на митинг против ограничений из-за коронавируса.

Демонстранты держат в руках транспаранты с призывами отказаться от жестких ограничений социальных контактов, введенных правительством. В толпе развернуты флаги нескольких националистических группировок, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал MDR.

У многих протестующих нет защитных масок, социальная дистанция не соблюдается. По данным полиции, на акцию приехали протестующие со всей Германии. Официально в демонстрации могут принять участие до 16 тысяч человек.