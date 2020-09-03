В России и мире

В России планируют снизить стоимость сертификации самолетов

В России хотят снизить стоимость сертификации новой авиатехники, что позволит сократить итоговую стоимость разработки новых отечественных самолетов и вертолетов. Об этом 6 декабря сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, Росавиация по просьбе «Ростеха» разрабатывает новую методику определения цены каждой операции по сертификации. Она должна позволить снизить тарифы почти вдвое - до уровня 2015 года, когда Авиационному регистру Российской Федерации (входит в Росавиацию) еще не передали полномочия по сертификации от Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК), пишет газета «Известия».

Процесс сертификации самолетов предполагает проведение от 500–700 до 1,5 тысячи зачетных полетов продолжительностью в тысячи часов, в которых, как правило, задействовано несколько опытных образцов техники, рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По его мнению, снизить расходы на сертификацию можно, последовательно увеличивая долю испытаний при помощи математического моделирования. Такие методы развиты в авиационной промышленности США и Европы, а в России нет соответствующей нормативной базы, уточнил он.