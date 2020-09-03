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Лавров счел «забавными» публикации о двойном отравлении Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров расценил как несерьезные публикации о двойном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Интерфакс».

«Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное, и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили», - сказал Лавров на пресс-конференции в Загребе.

«Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов, - подчеркнул Лавров. - И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку».

Ранее в декабре британская газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники написала о том, что Навального пытались отравить в России во второй раз.

В Кремле опровергли эти утверждения. «Как бы вам сказать? Есть информационные фейки, а есть сообщения, которые можно охарактеризовать емким английским словом bullshit (можно перевести как "чушь собачья"). Большего не буду говорить», - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.