В России и мире

После Рождества заработают новые важные для россиян законы

Законы, которые продолжают в январе вступать в силу, наведут порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. Кроме того, истекают два моратория, введенных властями из-за пандемии, пишет «Российская газета».

Заканчивается мораторий на банкротство

После Рождества истекает действие моратория на банкротства по заявлению кредиторов в отношении должников.

В документе, который продлил его первоначальный срок, говорится, что это постановление правительства вступает в силу 7 октября 2020 года и действует в течение 3 месяцев. То есть до 7 января 2021 года включительно.

Речь идет постановлении правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».

Правда, у некоторых экспертов есть мнение, что мораторий, конец которого выпал на выходной день, должен закончиться в первый рабочий день, то есть 11 января. Так или иначе, если его снова не продлят, то после новогодних каникул кредиторы смогут приступить к действиям.

Право на продление моратория касается организаций и индивидуальных предприниматели, чья деятельность попадает в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии.

Кэшбек для туристов

10 января истекает срок другой программы - по возмещению отдыхающим части стоимости туристской услуги. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 10 августа 2020 года.

Напомним, суть льготы касается только внутреннего туризма. Покупая тур, путевку в санаторий или оплачивая отель, можно вернуть часть денег обратно. В зависимости от стоимости поездки можно получить до 20 тысяч рублей.

Но похоже, у этой программы есть шанс продолжиться не только в этом году, но и дальше. С инициативой продления выступил Ростуризм.

Пока же правительство только разрешило переносить купленные по программе кешбэка туры до конца 2021 года. На эту меру пришлось пойти из-за опасений возможного запрета на поездки из-за распространения коронавирусной инфекции.

Наличка попала под усиленный контроль

С 10 января в России изменяются правила контроля за операциями с наличными деньгами. Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 года.

Особенно неприятны перемены будут для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Собственно, они и нацелены на то, чтобы облегчить жизнь легальному бизнесу и осложнить теневому «отмывать» деньги. А также финансировать террористов.

Росфинмониторинг будет теперь внимательно изучать, во-первых, почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше. А, во-вторых, снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов. В-третьих, сотрудники Росфинмониторинга обязаны проанализировать снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тысяч рублей. В-четвертых, под контроль попадут ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей. И, в-пятых, сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей.

Сведения обо всех этих операциях будут передавать в контрольное ведомство. И если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.

Из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.

Плохой молочки станет меньше

В России проводится эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции. А с 20 января начинается поэтапный переход к обязательной маркировке. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 30 марта 2020 года.

Таким образом, с конца января начнется переходный период. Участники молочного рынка должны закончить подготовку к обязательной маркировке. И завершить комплексное тестирование всех процессов.

На это у некоторых из них - зима и весна. С 1 июня 2021 года маркировка станет обязательной для мороженого и сыров.

Завершающий этап запланирован на 1 декабря 2023 года, когда начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы молочной продукции.

Одноразовые вэйпы попали под запрет

С 28 января в России вступят в силу новые правила торговли устройствами нагревания табака и табачных стиков. Об этом говорится в федеральном законе от 31 июля 2020 года.

Будет запрещена и реклама таких устройств. Например, нельзя проводить розыгрыши и предоставлять скидки, так как это побуждает человека купить табачное изделие. Под запрет попадет также спонсирование или стимуляция продаж никотиносодержащих товаров.

Нельзя будет применять эти устройства там, где запрещено курить обычные сигареты. Это будет касаться и кальянов.

Розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными вообще будет запрещена, если концентрация «зелья» в жидкости или растворе превышает 20 мг/мл. Таким образом, больше нельзя будет легально купить курительные жидкости, картриджи для джул, одноразовые вейпы типа HQD и так далее.