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Путин подписал закон о повышении штрафов за неповиновение силовикам

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в РФ, передает РИА Новости.

Автором законопроекта стал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

По новому закону усиливается административная ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников силовых структур РФ. Размеры штрафов за такие нарушения повысятся - от 2 до 4 тысяч рублей при первичном задержании и от 10 до 20 тысяч рублей – при повторном. Кроме того, альтернативой штрафу для граждан станет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Также, согласно закону, если для проведения публичного мероприятия денежные средства перечисляет лицо, которое не имеет на это права, прокуратурой может быть назначен штраф. Для физических лиц он составит от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.

В случае, если организатор публичного мероприятия нарушает установленный порядок сбора и расходования средств или несвоевременно представляет отчет, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что такая ответственность существует во многих странах, и ее несут те, кто проводит митинги, организует их.