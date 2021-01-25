В России и мире

Прокуратура требует признать ФБК и штабы Навального экстремистскими

Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом), штабов оппозиционера Алексея Навального и ФЗПГ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Столичная прокуратура заявила, что провела проверку указанных организаций и пришла к выводу, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"».

В надзорном ведомстве утверждают, что ФБК, «Штабы Навального» и ФЗПГ осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.