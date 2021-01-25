В России и мире

Постпреда России вызвали в ЕС из-за санкций против европейцев

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов вызван в понедельник в Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС) в связи с объявленным ранее запретом восьми гражданам ЕС на въезд в РФ, сообщил Петер Стано, официальный представитель Жозепа Борреля.

«Посол был вызван. Его во второй половине дня должен принять генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы. И мы заявим решительный протест по этому решению (России – ред.)», - сказал он на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, «у этого российского решения нет никакого законного обоснования». «Мы получили уведомление, но российские контрсанкции политически мотивированы, и у них нет никаких обоснований», - добавил Стано.

В ответ на вопрос о возможных высылках российских дипломатов из ЕС он заявил, что в настоящий момент идут дискуссии. «И это не только в связи с российским решением в пятницу, это началось раньше с действий России в государстве-члене ЕС - Чешской Республике - по непропорциональному выдворению дипломатов», - уточнил представитель Борреля.

Стано считает, что Россия следует по пути конфронтации.

Готовя реакцию на это, отметил он, ЕВС желает единого, скоординированного ответа. И данный вопрос будет предметом обсуждения на ближайшем Совете ЕС по иностранным делам 10 мая.

В российском постпредстве при Евросоюзе подтвердили вызов Чижова в ЕВС.

30 апреля МИД России сообщил о запрете на въезд в страну для восьми граждан ЕС в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.