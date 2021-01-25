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В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле самолета

На военном аэродроме Саки в Крыму двое летчиков катапультировались из стоявшего на земле истребителя Су-30СМ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Нештатное срабатывание системы катапультирования произошло 21 мая при подготовке самолета к плановому полету.

«В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы», — отметили в пресс-службе. Источники ТАСС и «Интерфакса» передают, что техник самолета получил ожоги.

Сейчас на месте работает специальная комиссия для проведения технического обследования самолета и установления причин произошедшего.

В марте произошло нештатное срабатывание катапультных кресел у Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. В результате погибли три члена экипажа, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора.