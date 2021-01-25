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Международную организацию гражданской авиации просят о приостановке полетов над Белоруссией

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку полетов над территорией Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его сведениям, Франция и ее европейские партнеры работают над мерами по прекращению полетов над Белоруссией и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» к аэропортам стран ЕС.

«Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц», - цитирует агентство заявление канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.