Лучший вуз России находится на 158-м месте в мировом рейтинге

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова стал лучшим из российских вузов и 158-м в мире по версии рейтинга THE World University Rankings 2022. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов исследования.
МГУ улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом, поднявшись в рейтинге на 16 строчек и добившись лучшего результата за все время участия в исследовании.
Вторым среди российских вузов стал Московский физико-технический институт, вошедший в группу 201-250. За ним следуют Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, которые попали в группу 301-350.
Стратегия развития ВШЭ на предстоящий период, по его словам, предусматривает развитие комплексных программ полного цикла от фундаментальных идей до создания востребованных продуктов, причем не только в традиционных для вуза социальных и гуманитарных науках, но и в компьютерных, технических и естественнонаучных направлениях, а также поддержку центров превосходства и формирование эффективных механизмов коммерциализации и трансфера технологий.
«Результат в рейтингах является отражением тех реальных изменений, которые произошли в МФТИ ... Мы создали более 80 научных и прикладных лабораторий в тесном сотрудничестве с нашими ключевыми партнерами, ведущими академическими институтами РАН и прикладными НИИ», - рассказал проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган.
Он отметил, что существенно повысился процент защит кандидатских диссертаций и объем выполняемых научных исследований, который вырос с 1,2 до 3,9 миллиарда рублей.
В число лучших российских вузов также попали Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский горный университет, вошедшие в группу 401-500.
В этом году в исследовании приняло участие рекордное количество российских вузов - 60, 12 из которых появились в рейтинге впервые.
Из числа дебютантов самые высокие места получили Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Донской государственный технический университет, прошедшие в группу 501-600.
Университет имени И.М. Сеченова благодаря исследованиям, связанным с коронавирусом, повысил основной показатель цитирования более чем в три раза, с 8,5 до 28,9 по сравнению с предыдущим годом.