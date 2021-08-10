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В России и мире

Лучший вуз России находится на 158-м месте в мировом рейтинге

02.09.2021 09:26|ПсковКомментариев: 0

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова стал лучшим из российских вузов и 158-м в мире по версии рейтинга THE World University Rankings 2022. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов исследования.

МГУ улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом, поднявшись в рейтинге на 16 строчек и добившись лучшего результата за все время участия в исследовании.

Вторым среди российских вузов стал Московский физико-технический институт, вошедший в группу 201-250. За ним следуют Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, которые попали в группу 301-350.

«Очень приятно осознавать, что наши многолетние коллективные усилия по наращиванию объемов научных исследований и разработок самым непосредственным образом отражаются в высоких позициях Вышки в рейтинге THE. Действительно, за последние десять лет этот объем вырос почти пятикратно – до 5,2 миллиардов рублей, и университет по праву считается одним из крупнейших научных центров России», - прокомментировал результаты первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

Стратегия развития ВШЭ на предстоящий период, по его словам, предусматривает развитие комплексных программ полного цикла от фундаментальных идей до создания востребованных продуктов, причем не только в традиционных для вуза социальных и гуманитарных науках, но и в компьютерных, технических и естественнонаучных направлениях, а также поддержку центров превосходства и формирование эффективных механизмов коммерциализации и трансфера технологий.

«Результат в рейтингах является отражением тех реальных изменений, которые произошли в МФТИ ... Мы создали более 80 научных и прикладных лабораторий в тесном сотрудничестве с нашими ключевыми партнерами, ведущими академическими институтами РАН и прикладными НИИ», - рассказал проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган.

Он отметил, что существенно повысился процент защит кандидатских диссертаций и объем выполняемых научных исследований, который вырос с 1,2 до 3,9 миллиарда рублей.

В число лучших российских вузов также попали Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский горный университет, вошедшие в группу 401-500.

В этом году в исследовании приняло участие рекордное количество российских вузов - 60, 12 из которых появились в рейтинге впервые.

Из числа дебютантов самые высокие места получили Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Донской государственный технический университет, прошедшие в группу 501-600.

Университет имени И.М. Сеченова благодаря исследованиям, связанным с коронавирусом, повысил основной показатель цитирования более чем в три раза, с 8,5 до 28,9 по сравнению с предыдущим годом.

Теги: #рейтинг #вуз #МГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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