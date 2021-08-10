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Песков: Самочувствие Путина хорошее

Президент РФ Владимир Путин на самоизоляции имеет хорошее самочувствие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента.

О том, как чувствует себя Путин, ушедший на самоизоляцию после контакта с инфицированными коронавирусом, журналисты спросили Пескова в пятницу.

«Хорошо. Как обычно себя чувствует», - сказал представитель Кремля. У него уточнили, каково самочувствие тех инфицированных, кто контактировал с Путиным.

«Слава Богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит бессимптомно, у кого-то совсем в легкой форме. Просто так или иначе, все были привиты», - сказал Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, «не уволят» ли тех, кто, будучи инфицированными, контактировали с Путиным.