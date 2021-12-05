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Медики назвали симптомы рака, который часто обнаруживают слишком поздно

Британские медики назвали основные симптомы рака почек, выявить который удается лишь в половине случаев, пишет The Sun.

Как подчеркнули специалисты из Kidney Cancer UK, к моменту обнаружения около 42% опухолей уже достигают третьей или четвертой стадии. Глава организации Ник Туркентин призвал чаще проводить самодиагностику.

«Просвещение - лучший способ профилактики, поскольку так мы подталкиваем людей следить за симптомами, связанными с раком почек, и посещать врача в случае появления каких-то беспокоящих признаков. Если вы не знакомы с симптомами рака почек, среди них - кровь в моче, даже если ее совсем мало, продолжительная боль в спине или боку, слабость», - цитирует медика РИА Новости.

Также в списке признаков онкологического заболевания назвали потерю аппетита и резкое снижение веса, высокое артериальное давление, повышение температуры, усиленное потоотделение ночью, припухлость лимфоузлов на шее, ломоту в костях и отделение крови при кашле.