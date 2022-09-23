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Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле

Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Об этом в прямом эфире BBC объявил телеведущий Грэм Нортон.

Финал конкурса пройдет 13 мая на площадке M&S Bank Arena Liverpool, полуфиналы будут проводиться 9 и 11 мая, пишут «Известия».

Ранее в шорт-лист претендентов на право проведения «Евровидения-2023» попали семь британских городов. Среди них был непосредственно Ливерпуль, а также Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд, Лидс, а также Бирмингем, который уже принимал конкурс в 1998 году, и Глазго.

Обычно страна-победитель принимает конкурс в следующем году, и поэтому «Евровидение-2023» должно было пройти на Украине. Однако 25 июля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что в 2023 году конкурс пройдет в Великобритании вместо Украины из соображений безопасности.

Трансляцию на 67-м конкурсе «Евровидения» проведет британская телерадиовещательная компания BBC. Украина получила право провести конкурс после победы Kalush Orchestra в конкурсе, прошедшем 14 мая в Италии.