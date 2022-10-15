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Китай, Египет и Казахстан призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

Министерство иностранных дел КНР призвало граждан страны покинуть территорию Украины. Об этом написала в Twitter газета Global Times.

МИД КНР и посольство КНР на Украине в субботу призвали граждан Китая, находящихся на территории Украины, «усилить меры предосторожности и эвакуироваться», сообщает ТАСС.

Издание также отмечает, что «посольство (КНР на Украине) в случае необходимости окажет помощь в организации эвакуации».

МИД Египта также призвало своих граждан покинуть Киев, сообщает URA.ru.

«Посольство Египта в Киеве призвало всех граждан покинуть Украину как можно скорее. Посольство призвало членов египетской общины покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами. Посольство призвало египетских граждан проявлять максимальную осторожность во время отъезда и не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них», — сообщает портал Egypttoday. Причины такого заявления неизвестны.

Согласно информации издания «Коммерсантъ», посольство Казахстана в Киеве выпустило обращение к своим гражданам в свете ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины. Ведомство призвало казахстанцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и по возможности покинуть страну.

Список пополнили также Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Сербия, Таджикистан, Белоруссия.