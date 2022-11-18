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Известного тележурналиста Андрея Караулова объявили в розыск

Журналист и телеведущий Андрей Караулов стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск. Соответствующая карточка с данными Караулова опубликована в базе розыска МВД России.

Ранее, 3 ноября, журналист сообщил, что в его доме проводится обыск по уголовному делу, возбуждённому по статье «клевета» (128.1 УК РФ). Однако после обыска Караулов уточнил, что проходит свидетелем по уголовному делу, сообщает «Интерфакс».

На момент обыска, по словам журналиста, он находился в Дубае, куда приехал на лечение.

Караулов - советский и российский журналист, телеведущий, блогер. Автор и ведущий популярных публицистических программ «Момент истины» (1992-2016) и «Русский век» (1998-2006). Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» (1995).