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Мадонну выписали из больницы, она не встает с постели

Американская певица Мадонна, которую выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, продолжает чувствовать себя плохо и не встает с постели, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в окружении поп-звезды.

Певица попала в больницу на минувших выходных. Ее менеджер сообщал, что 64-летняя певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. В среду вечером она вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

По словам источников, после выписки из больницы у Мадонны началась неконтролируемая рвота, и она все еще страдает от инфекции. Певица настолько больна, что не может вставать с постели.

Люди в ее окружении считают, что она не сможет начать свое мировое турне, запланированное на 15 июля.

Издание Page Six сообщает, что состояние Мадонны на момент госпитализации было настолько тяжелым, что ее близкие «готовились к худшему».

Мировое турне Мадонны The Celebration Tour, приуроченное к 40-летию ее музыкальной карьеры, должно было начаться 15 июля в Ванкувере. Планировалось, что более 80 концертов пройдут в 35 городах Канады, США и Европы, а сам тур завершится в январе 2024 года.