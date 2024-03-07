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Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ

Президент России Владимир Путин поручил завершить до 2030 года капитальный ремонт детских садов и школ, которые будут нуждаться в нем на 1 января 2025. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ принять меры, обеспечивающие: завершение до конца 2030 года капитального ремонта дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 года», - говорится в перечне поручений.

Доклад – до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.