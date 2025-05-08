В финале конкурса «Мисс Вселенная» победила участница из Мексики

Победительницей финала 74-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в пятницу в Бангкоке, стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес, второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина Сингх, объявил ведущий прямой официальной трансляции конкурса.
Фото: AP Photo / Sakchai Lalit
«Корону 74-го конкурса «Мисс Вселенной» получает участница из Мексики! Вторым призером и заместителем «Мисс Вселенной» стала представительница Таиланда!» - провозгласил ведущий.
На третьем месте оказалась участница из Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.
Россиянка Анастасия Венза также участвовала в конкурсе в числе 30 финалисток.
Финал «Мисс Вселенной» проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT в Бангкоке с 08.00 до 11.00 утром в пятницу по времени таиландской столицы и вечером четверга по времени Нью-Йорка, где зарегистрирована Организация «Мисс Вселенной», пишет РИА Новости.